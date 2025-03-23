Москва, 23 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может снова созвониться со своим коллегой из США Дональдом Трампом в случае, если киевский режим не будет выполнять договоренности. Об этом 23 марта рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Казаков

«Безусловно», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» в ответ на вопрос о том, могут ли лидеры России и США провести новый разговор, если станет известно, что украинская сторона не выполняет достигнутые договоренности.

Представитель Кремля напомнил, что в ходе недавней беседы Путин и Трамп заявили о намерении продолжать контакты при необходимости, также были налажены контакты России и США и по линии команд.

«И это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Российский лидер также поддержал предложение прекратить удары по энергетическим объектам и сразу отдал ВС РФ соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее заявил, что тоже поддерживает предложение главы Белого дома. Он также выступил с утверждением, что Украина якобы всегда выступала за отказ от атак на энергообъекты.

После приказа главы государства российские военные сбили семь собственных БПЛА, направленных в сторону Украины. Украинские же формирования, напротив, уже в ночь на 19 марта ударили тремя беспилотниками по нефтебазе в районе станицы Кавказской на Кубани, а 21 марта подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в приграничье Курской области. Вечером того же дня украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, в результате чего пострадали два человека.

Песков 23 марта отметил, что цена даваемых Зеленским обещаний невелика. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия уже в течение нескольких суток придерживается обещания не наносить удары по энергообъектам Украины, в то время как про киевский режим этого не скажешь.