Москва, 23 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Европа должна быть заинтересована в мире и сотрудничестве с Россией, ее милитаристская политика трудно укладывается в голове. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Европа, которая, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично, на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно «до зубов» вооружить Украину», — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля добавил, что в Европе сейчас говорят о том, где найти 800 млрд евро, чтобы потратить их не на здравоохранение, не на развитие инфраструктуры, а на милитаризацию.

Он также обратил внимание, что вместо того, чтобы заниматься устранением первопричин украинского конфликта, Европа пытается их только добавить.

«То есть ситуация парадоксальная. Действительно, пока эта оголтелая милитаристская политика Европы, по-другому назвать это невозможно, трудно укладывается в голове», — констатировал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее план перевооружения Евросоюза на €800 млрд предполагает выделение €650 млрд из национальных бюджетов стран ЕС в течение четырех лет. Остальные €150 млрд предполагается получить за счет займов.

6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России.

Агентство DPA 20 марта сообщило, что лидеры стран ЕС поддержали программу по наращиванию расходов на оборонные нужды. План предусматривает выделение на военные нужды дополнительно €800 млрд до 2030 года.

Песков 21 марта назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. Такая политика не способствует разрядке и не добавляет безопасности, подчеркнул он. Также Песков отметил, что планы ЕС резко отличаются от настроя, который демонстрируют президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. По словам представителя Кремля, Евросоюз уже превратился в партию войны.