Баканов заявил, что пилотируемые миссии к другим планетам невозможны без РФ
Москва, 23 марта, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Пилотируемые миссии к другим планетам Солнечной системы невозможны без российских компетенций. Об этом 23 марта заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Как вы знаете, планируются миссии на другие планеты, где без компетенции РФ их будет реализовать невозможно», — сказал Баканов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, несмотря на все санкции, Роскосмос продолжает взаимодействие с США по вопросам пилотируемых полетов в космос.
Как передавало ИА Регнум, 13 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона в течение ближайшего времени обсудит с американским бизнесменом и мультимиллиардером Илоном Маском перспективы сотрудничества в космосе.
Кроме того, Дмитриев уточнил, что ранее обсудил с Бакановым идею о возможности сотрудничества России и США в космической сфере.
15 марта Дмитриев предложил Маску направить в 2029 году на Марс совместную миссию России и США. По словам главы РФПИ, если миссия на Марс с человекоподобным роботом Optimus, намеченная на 2026 год, пройдет нормально, не позднее 2029 года туда можно будет отправить космические корабли с людьми.
Президент РФ Владимир Путин 9 февраля заявил, что Россия и США продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям. По словам главы государства, Москва и Вашингтон также возобновили сотрудничество по решению геополитических проблем.