Москва, 23 марта, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Пилотируемые миссии к другим планетам Солнечной системы невозможны без российских компетенций. Об этом 23 марта заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

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«Как вы знаете, планируются миссии на другие планеты, где без компетенции РФ их будет реализовать невозможно», — сказал Баканов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, несмотря на все санкции, Роскосмос продолжает взаимодействие с США по вопросам пилотируемых полетов в космос.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона в течение ближайшего времени обсудит с американским бизнесменом и мультимиллиардером Илоном Маском перспективы сотрудничества в космосе.

Кроме того, Дмитриев уточнил, что ранее обсудил с Бакановым идею о возможности сотрудничества России и США в космической сфере.

15 марта Дмитриев предложил Маску направить в 2029 году на Марс совместную миссию России и США. По словам главы РФПИ, если миссия на Марс с человекоподобным роботом Optimus, намеченная на 2026 год, пройдет нормально, не позднее 2029 года туда можно будет отправить космические корабли с людьми.

Президент РФ Владимир Путин 9 февраля заявил, что Россия и США продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям. По словам главы государства, Москва и Вашингтон также возобновили сотрудничество по решению геополитических проблем.