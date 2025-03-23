Москва, 23 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Остановить конфликт с киевским режимом невозможно без устранения его первопричин. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Парадоксально: Европа, которая вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта, а без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить [конфликт] невозможно, собирается добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО, которые, как они говорят, потенциально могут быть размещены на территории Украины», — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Отмечается, что Европа намерена и дальше милитаризировать себя, а также увеличивать расходы на оборону, вместо того чтобы тратить средства на здравоохранение или развитие инфраструктуры. Песков также назвал опасными заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы, а саму милитаристскую политику стран Евросоюза — оголтелой.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта президент Финляндии Александр Стубб призвал страны вооружить Украину «до зубов», чтобы добиться сдерживания России. Он также предложил усилить давление на Москву новыми санкциями и изъятием замороженных активов РФ.

18 марта в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом российский лидер подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.

Вместе с этим Путин объявил о готовности Москвы к мирным переговорам и поддержал инициативу Трампа по временной приостановке обстрелов энергообъектов между Украиной и Россией. Затем российский лидер сразу же отдал военным соответствующий приказ.