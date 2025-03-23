Москва, 23 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Цена обещаний, которые дает глава киевского режима Владимир Зеленский, невелика. Об этом 23 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика», — заявил Песков.

Никто не склонен переоценивать низкую значимость обещаний Зеленского.

«Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергетической инфраструктуре. И если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова — слова, которое дал президент, и команда президента, которая немедленно вступила в силу и немедленно была исполнена и исполняется до сих пор, то про киевский режим этого не скажешь», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили по телефону вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Трамп выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергообъектам. Президент России это предложение поддержал и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Киев якобы всегда поддерживал отказы от атак на объекты энергетики.

Получив приказ Путина, российские силы обезвредили семь собственных БПЛА, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области: шесть дронов сбил ЗРПК «Панцирь», еще один — дежурный истребитель ВКС РФ. Вооруженные силы Украины, напротив, той же ночью нанесли удар тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской на Кубани. Это спровоцировало сильный пожар на объекте.

Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на российские энергообъекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. Такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны, подчеркнул Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 марта заявила, что Зеленский уже нарушил временное прекращение ударов по энергообъектам. Назвав киевский режим террористами, она подчеркнула, что американской стороне придется искать пути, чтобы заводить их «хоть в какое-то стойло и русло».