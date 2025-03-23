ВСУ атаковали машину главы района Курской области, когда он развозил хлеб
Курск, 23 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб. Об этом 23 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент жизни главы региона ничего не угрожает, от госпитализации он отказался.
«Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование. Это наглядный пример настоящего служения людям — не оставить их в трудной ситуации один на один, а продолжать быть рядом!» — подчеркнул Хинштейн и пожелал Волобуеву скорейшего выздоровления.
Как передавало ИА Регнум, в тот же день 51-летний мужчина погиб в результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. Предварительно, местный житель собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который затем сдетонировал в его кармане. Хинштейн пояснил, что этот населенный пункт считается безопасной зоной, тем не менее он граничит с Беловским районом, в котором закончили работать саперы. Он также призвал жителей при обнаружении подозрительных предметов, осколков БПЛА и снарядов не трогать их.
18 марта пять человек пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Курской области. В Тимском районе дрон самолетного типа ударил рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. Все пострадавшие были госпитализированы.