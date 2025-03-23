Курск, 23 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб. Об этом 23 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Telegram/Александр Хинштейн

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что на данный момент жизни главы региона ничего не угрожает, от госпитализации он отказался.

«Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование. Это наглядный пример настоящего служения людям — не оставить их в трудной ситуации один на один, а продолжать быть рядом!» — подчеркнул Хинштейн и пожелал Волобуеву скорейшего выздоровления.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день 51-летний мужчина погиб в результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. Предварительно, местный житель собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который затем сдетонировал в его кармане. Хинштейн пояснил, что этот населенный пункт считается безопасной зоной, тем не менее он граничит с Беловским районом, в котором закончили работать саперы. Он также призвал жителей при обнаружении подозрительных предметов, осколков БПЛА и снарядов не трогать их.

18 марта пять человек пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Курской области. В Тимском районе дрон самолетного типа ударил рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. Все пострадавшие были госпитализированы.