Москва, 23 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике для Европы звучат весьма опасно. Такое мнение 23 марта высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/IMAGO/Matthias Gränzdörfer

«Мы слышим заявления господина Макрона о ядерном зонтике для Европы, что звучит весьма и весьма опасно», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

При этом он назвал милитаристскую политику Европы оголтелой, отметив, что вместо развития образования и здравоохранения европейские страны хотят вложить все средства в оборону. Он объяснил такое поведение лидеров Европы тем, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости стран Европы вкладываться в оборону.

«Они же всегда были за пазухой у дядюшки Сэма, но сейчас, как говорится, в городе новый шериф, который им говорит: «Ребят, я все буду делать, но вы оплачивайте. Давайте повышайте до 5% свои расходы на оборону, тогда будем о чем-то разговаривать». И тут им приходится выходить из зоны комфорта, но они почему-то выходят из зоны комфорта вот таким весьма агрессивным способом», — заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также заявил, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием. Позднее глава государства объявил, что Франция к 2035 году разместит на границе с Германией истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками.

Ранее, 25 февраля, газета The Daily Telegraph упоминала, что в случае, если Вашингтон решит сократить военное присутствие в Европе, Париж может разместить на территории ФРГ истребители с ядерным оружием. В ответ на подобное заявление лидер партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен указала, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием или делегировать его другим странам. Кроме того, США остаются французским союзником, добавила она.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Макрону быть осторожней с ядерным оружием. Политик отметил, что Запад не смог достичь ни одной из своих целей против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика французского лидера представляет собой угрозу в адрес Москвы.