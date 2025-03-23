Москва, 23 марта, 2025, 13:48 — ИА Регнум. России предстоит и дальше жить под западными санкциями и развиваться несмотря ни на что. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что у многих в последнее время возникли ожидания возможного снятия санкций и возвращения западных компаний в Россию.

«Если у вас возникают подобные вопросы, у меня один совет — слушайте внимательно [президента РФ Владимира] Путина. Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей. — Прим. ред.)? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России», — отреагировал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия привыкла к санкциям и научилась тому, как им противодействовать.

«И надо понимать, что нам предстоит так жить дальше. И нам нужно дальше развиваться несмотря ни на что», — заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Путин 18 марта сообщил, что Запад против России ввел 28 595 санкций. При этом он призвал не рассчитывать на их отмену. Если и будут какие-либо послабления, то взамен найдут другие способы, чтобы препятствовать развитию российской экономики, отметил он.

Также глава государства назвал санкции механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов 18 марта отметил, что российская промышленность адаптировалась к санкциям Запада. Он подчеркнул, что ограничения создают проблемы, но не меняют ситуацию кардинально, отрасли изменили схемы связей, логистику, систему расчетов и перенастроили экспортные потоки.