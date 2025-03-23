Москва, 23 марта, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Распоряжение президента России Владимира Путина о прекращении ударов по украинским объектам энергетики продолжает действовать. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергической инфраструктуре. Если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, слова, которое дал президент — команда президента, которая немедленно вступила в силу и немедленного была исполнена, и исполняется до сих пор, — то про киевский режим этого не скажешь», — отметил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео которой опубликовано в Telegram-канале ведущего.

Песков допустил, что несоблюдение Киевом договоренностей может стать поводом для нового разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух государств подтвердили намерение продолжать при необходимости контакты, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер оперативно отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по энергетике.

Однако в ночь на 19 марта ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае, из-за чего там начался крупный пожар. Затем 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области.

Вечером того же дня дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека. 36-летний мужчина на данный момент находится в реанимации, а женщине 33 лет оказана амбулаторная помощь.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о праве России симметрично ответить на атаки по российским энергообъектам, в случае если такое продолжатся. Она подчеркнула, что своими действиями киевский режим демонстрирует полную недоговороспособность.