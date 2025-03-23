Москва, 23 марта, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Администрации президента России импонирует смена риторики Вашингтона, которая произошла после прихода к власти в США команды американского президента Дональда Трампа. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Представитель Кремля отметил, что позиция новой американской администрации по России отличается от той, которая была у команды экс-президента США Джо Байдена.

«Такая тональность импонирует нам гораздо больше», — рассказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков уточнил, что новые власти США говорят о мире и перспективах экономического сотрудничества, которое будет выгодно всем.

«Для них, конечно, самое главное — это выгода Америки. И новая администрация говорит о сделках», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта стало известно, что посол в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе. Ранее, 14 марта, в Кремле рассказали, что ключевыми задачами нового российского посла в США станут развитие российско-американских отношений и отстаивание интересов Москвы во взаимодействии с Вашингтоном.

Ранее в этот же день Трамп рассказал, что считает рациональным свое общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома также отметил, что «очень хорошо знает» своего российского коллегу.

Песков 23 марта заявил, что разговор президентов России и США по видеомосту может быть организован моментально. При этом пресс-секретарь российского лидера уточнил, что ведется обсуждение перспективы личной встречи Путина и Трампа, а не проведение телемоста.