Москва, 23 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Влияние США на мировую политику огромно, и глупо его недооценивать. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Только глупый человек может недооценивать влияние Соединенных Штатов Америки на мировую политику. Это влияние огромное», — отметил он в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков также отметил, что США при новой администрации нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине и пошли на контакт с Россией по этому вопросу, а также заговорили о перспективах экономического сотрудничества. Москва приветствует такой настрой Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил, что США стали единственной супердержавой, когда распался СССР. По его мнению, американские элиты в итоге не справились с грузом ответственности, который оказался на их плечах в связи с монополией на мировое господство.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 21 марта 2024 года заявил, что во время недавней встрече с Путиным в Москве передал ему сигнал от главы Белого дома Дональда Трампа о стремлении возобновить отношения между странами, чтобы два великих лидера урегулировали конфликт на Украине. Российский президент отметил, что также настроен на это.