Белград, 23 марта, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Максимом Орешкиным, который посетил Белград с визитом.

Софья Сандурская/ТАСС Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин

«Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях», — написал Вучич в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и многих других сегментах, значимых для обеих сторон.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Орешкин встретился с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем, который после переговоров заявил, что вызванный санкциями Запада спад товарооборота двух стран стабилизируется к концу года, а затем начнется рост показателей. По его словам, большой потенциал сотрудничества есть в новых технологиях, цифровизации, роботостроении, фармацевтической промышленности.

7 марта президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Вучичем укрепление стратегического партнерства двух стран. Они также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики.