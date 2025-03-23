Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу 23 марта призвал сторонников не унывать и не терять надежды, отметив, что он «стоит высоко и никогда не сломается».

Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы своими руками удалим этот переворот против нашей демократии, это черное пятно», — говорится в сообщении, опубликованном на странице политика в соцсети Х.

Он также добавил, что в Турции близятся дни, когда люди, руководящие этим процессом, «ответят перед Всевышним».

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта суд арестовал Имамоглу, задержанного по подозрению в коррупции и терроризме. Решение было принято из-за возможного побега мэра и попыток скрыть доказательства.

Утром 19 марта Имамоглу был задержан и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна.

Турцию охватила волна протестов. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель 22 марта сообщил, что более 200 тыс. человек собрались на митинг у мэрии Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими. Нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться, подчеркнул он.