Москва, 23 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Госдума на предстоящей неделе рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет размещения рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России. Об этом 23 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он уточнил, что российские блогеры, предприниматели, компании, используя VPN, продолжают продвигать товары и услуги в запрещенных в РФ соцсетях.

«Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и её гражданам», — написал Володин в Telegram-канале.

Председатель ГД отметил, что сами пользователи часто не понимают, что невольно становятся спонсорами контента, который лживо порочит Россию.

Законопроект предполагает запрет рекламы на площадках иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, ликвидация или запрет которых утверждены судом либо доступ к ним ограничен по закону РФ.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, а также на рекламу самих этих ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.