Мелитополь, 23 марта, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Фельдшер скорой помощи погибла в Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Минздрава России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что врачи ехали на вызов к пациенту.

В Минздраве добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно атакуют машины скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта дрон ВСУ нанес удар по пункту скорой помощи в селе Чубаревка Запорожской области. Уточняется, что никто не пострадал. Бригаду медиков перевели на безопасное расстояние. Пункт скорой помощи продолжил работать в штатном режиме.

12 января украинский дрон влетел в реанимобиль в Горловке. Погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Также получили ранения трое медиков.