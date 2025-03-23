Белград, 23 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Протестные акции в Сербии организовывают заговорщики, которые действуют против президента США Дональда Трампа. Об этом 23 марта заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Цветную революцию в Сербии организовало «глубинное государство» США — то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, — а также несколько европейских разведывательных служб», — процитировал его ТАСС.

По мнению Вулина, эти силы стремятся разрушить Сербию и привести в республике к власти тех, кто будет исполнять все указания Запада, в том числе по введению антироссийских санкций.

22 марта сербский вице-премьер заявил, что власти страны не позволят западным спецслужбам организовать в Сербии цветную революцию. Он подчеркнул, что такие действия связаны с позицией республики, которая поддерживает тесные отношения с Россией.

Ранее, 21 марта, вице-премьер Вулин выразил благодарность российским спецслужбам за предоставление информации, которая помогает предотвратить попытки дестабилизации в Сербии. Он отметил, что Москва и Белград договорились о сотрудничестве в этой сфере и наладили эффективное взаимодействие.

Массовые протесты в Сербии начались после трагедии 1 ноября 2024 года, когда на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, в результате чего погибли 15 человек. Оппозиция потребовала наказать виновных в инциденте. 15 марта в Белграде прошла очередная крупная акция протеста, в ходе которой пострадали 56 человек.