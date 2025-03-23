Москва, 23 марта, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цирком то, как глава киевского режима Владимир Зеленский во время брифинга попросил якобы звонившего ему президента Франции Эммануэля Макрона подождать, пока украинский политик ему перезвонит. Об этом он 23 марта написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

20 марта Зеленский в ходе онлайн-брифинга не стал прерывать общение с представителями СМИ ради звонка Макрона, пообещав ему перезвонить позднее. На кадрах с брифинга видно, как Зеленский берет телефон и на английском языке говорит французскому президенту, что пока общается с прессой. Глава киевского режима затем пообещал перезвонить Макрону через 15–20 минут. Уточняется, что после этого Зеленский подтвердил, что это был звонок президента Франции, отметив, что они часто общаются, как правило, один раз в день.

Для сравнения Медведев вспомнил случай из своей жизни.

«Вспоминаю 90-е. Был такой случай: идет заседание правления компании среднего уровня. Генеральный неожиданно для всех произносит: «Через пять минут мне позвонит премьер-министр». И действительно — звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание», — рассказал зампред.

Он отметил, что никто из присутствующих на совещании так и не узнал, кто и по какому поводу звонил директору. Ситуацию со звонком Макрона Зеленскому зампред Совбеза РФ назвал таким же цирком.

«Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню. Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось. Как у нас в описанном случае. Лягушатники молчат, их МИД на эту тему ничего не квакает. А паяцу только того и надо», — подчеркнул Медведев.

При этом зампред назвал сложившуюся на Украине ситуацию печальной.

«Ведь от этого кривляющегося выродка зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 марта президент США Дональд Трамп пообщался с Зеленским по телефону. Американский лидер позднее сообщил, что стороны обсуждали его контакт с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся днем ранее. Позже, 21 марта, спецпосланник американского лидера Кит Келлог рассказал, что глава Белого дома не планировал звонить Зеленскому, но согласился, когда украинский политик попросил о разговоре.

Агентство Bloomberg 20 марта написало, что инициативы Макрона по урегулированию ситуации на Украине могут привести его к конфликту с Трампом. По словам автора публикации, в то время, когда президент США пытается достичь прекращения огня на Украине, французский лидер вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером хотят собрать представителей 37 стран для оказания военной поддержки Киеву.