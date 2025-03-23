Хельсинки, 23 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Финские пивовары и пекари устроят забастовку с требованием повышения заработной платы. Об этом 23 февраля заявил портал Yle.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Забастовка на пивоваренных заводах Hartwall, Olvi и Sinebrychoff начнется вечером 23 марта и продлится до пятницы, 28 марта. Акция протеста профсоюза работников пищевой промышленности охватывает почти тысячу сотрудников», — говорится в сообщении.

Кроме того, в протестах примут участие представители склада Hartwall в Хельсинки и сервиса оборудования Sinebrychoff в Кераве.

«Ранее производители заверили, что подготовились к акции протеста, поэтому перебоев с поставкой пива в магазины и бары не будет», — добавили в издании.

Помимо требований повышения заработной платы, работники хотят сокращения рабочих часов и улучшения условий труда. Отмечается, что забастовка представителей пищевой промышленности затронет и пекарни.

Как передавало ИА Регнум, в январе профсоюзы Финляндии начали шестидневную забастовку по улучшению условий труда и повышению зарплат в течение двух лет на 10%, однако работодатели отвергли это требование как нереалистичное. К акциям протеста присоединились работники автомобильного и транспортного сектора, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей, сферы услуг, химпрома, а также пилоты авиакомпании Finnair.

Еще одна масштабная акция протеста произошла в Финляндии в марте 2024 года. Грузоперевозки во всех финских портах были фактически остановлены. По данным Yle, забастовки были связаны с реформами рынка труда, предложенными правительством страны.