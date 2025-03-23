Москва, 23 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные отразили за сутки четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом 23 марта сообщило Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли более 190 военных, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО). Уничтожены два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2216 боевых бронированных машин, 2526 автомобилей, 580 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Разведчики доложили об успешном попадании.

За неделю с 15 по 21 марта, российские военные освободили три населенных пункта — Заолешенка и Рубанщина в Курской области, а также Степовое в Запорожской области.

19 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ завершают разгром украинских войск в курском приграничье. Он отметил, что российские военные провели в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин пообщался с участниками операции «Поток». Их наградят после соответствующих представлений Минобороны РФ, сообщил представитель Кремля.