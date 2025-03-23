Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Суд арестовал мэра района Бейликдюзю в пригороде Стамбула Мехмета Мурата Чалыка. Об этом 23 марта сообщила газета Cumhuriyet.

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«Было принято решение в отношении мэра Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка. Суд постановил арестовать его», — указано в материале.

Сам Чалык через адвоката Мелиха Кочана обратился к гражданам, попросив не паниковать. Он отметил, что находится в хорошем состоянии и бесконечно доверяет турецкому правосудию. Мэр подчеркнул, что никогда не сомневался и не будет сомневаться в принятых им решениях.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта суд также арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержанного по подозрению в коррупции и терроризме. Решение было принято из-за возможного побега мэра и попытках скрыть доказательства.

Утром 19 марта Имамоглу был задержан и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна и Чалыка.

Турцию охватила волна протестов. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель 22 марта сообщил, что более 200 тыс. человек собрались на митинг у мэрии Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими. Нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться, подчеркнул он.