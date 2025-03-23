Москва, 23 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. На следующей неделе российский посол в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон. Об этом стало известно 23 марта.

Алексей Майшев/РИА Новости Александр Дарчиев

«Не следующей неделе посол направляется в Вашингтон», — заявил дипломатический источник в беседе с ТАСС.

Ранее 6 марта президент РФ Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в Вашингтоне. По совместительству Дарчиев был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских структур. Предыдущий посол РФ Анатолий Антонов, который занимал эту должность с августа 2017 года, покинул пост в октябре 2024 года.

14 марта в Кремле сообщили, что ключевыми задачами нового российского посла в США станут развитие российско-американских отношений и отстаивание интересов своей страны во взаимодействии с Вашингтоном. Отмечается, что такие задачи перед главой дипмиссии поставил президент России.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что сейчас Россия и США проводят поднастройку своих двусторонних контактов, прерванных из-за действий предыдущей администрации Белого дома и экс-президента США Джо Байдена. Она также добавила, Дарчиеву предстоит заниматься восстановлением этих связей и контактов.