Тегеран, 23 марта, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерная сделка) по иранской ядерной программе не может быть возобновлен в своем нынешнем виде. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

tasnimnews.com/Amin Ahouei

«[Возобновление ядерной сделки] не пойдет нам на пользу, поскольку мы [достигли] значительного развития в ядерной сфере и больше не можем вернуться к условиям СВПД», — отметил он в интервью агентству Khabar-e Online.

Аракчи уточнил, что это же касается и антииранских санкций, однако добавил, что ядерная сделка может остаться основой и моделью для переговоров по ядерной программе Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отправил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по иранской ядерной программе. По его словам, американская сторона рассматривает в качестве пути для решения вопроса о ядерной программе Ирана как военный, так и дипломатический, но при этом Белый дом отдает предпочтение переговорам.

Позднее Хаменеи заявил, что иранская сторона отказывается вести переговоры с Вашингтоном, так как последний пытается навязать республике собственные интересы вместо решения своих проблем. В ответ на это Трамп заявил, что время для заключения сделки США с Ираном по ядерной программе уходит.

Портал Axios 20 марта написал, что делегация Израиля в начале следующей недели посетит Вашингтон для стратегических консультаций по ядерной программе Ирана. Отмечалось, что высокопоставленные представители Совета национальной безопасности, военных, Моссада, МИД, минобороны и комиссии по атомной энергии Израиля встретятся с американской командой во главе с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта заявил, что Россия в отношении Ирана исходит из обещаний Тегерана не создавать ядерное оружие. Представитель Кремля уточнил, что Москва считает, что проблему ядерной программы Ирана необходимо решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.