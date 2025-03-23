Москва, 23 марта, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Суточный рекорд атмосферного давления обновлен в Москве. Утром 23 марта оно достигло отметки в 764,2 мм ртутного столба, что выше показателей 1943 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Прежние рекордные показатели этого дня, зафиксированные в 1943 году в Москве, были на 0,1 мм ртутного столба меньше.

«В ближайшие часы показания барометров начнут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 мм ртутного столба, что по-прежнему существенно выше нормы», — добавил он в Telegram-канале.

Ранее, 23 марта, синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномально высоком значении давления.

По его словам, днем воздух в Москве прогреется до +8 °C. Ожидается восточный и юго-восточный ветер скоростью 2–7 метров в секунду. В ночь на 24 марта похолодает до –2 °C.

Как сообщало ИА Регнум, Леус 22 марта рассказал, что в последнюю неделю месяца в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. По его словам, в понедельник, 24 марта, дождя или снега не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до –1…–3 °C, днем воздух прогреется до +11…+13 °C.