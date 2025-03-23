Краснодар, 23 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. В Краснодарском крае после выброса нефтепродуктов на нефтебазе в Кавказском районе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензола в воздухе. Об этом 23 марта сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Ночью 23 марта во время тушения пожара на нефтебазе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. В результате площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м.

В связи с ЧП специалисты Роспотребнадзора взяли лабораторные анализы качества атмосферного воздуха. Исследования провели в пяти точках отбора.

«На 06:00 часов 23 марта в городе Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю «бензол». По остальным показателям превышения нет во всех точках отбора», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Ведомство посоветовало местным жителям по возможности не находиться на открытом воздухе, не открывать окна и пользоваться средствами индивидуальной защиты при выходе на улицу.

В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзор продолжает держать на контроле ситуацию в Краснодарском крае. Специалисты будут и дальше мониторить атмосферный воздух рядом с нефтебазой.

Вечером 22 марта оперштаб сообщил, что для работ по ликвидации пожара привлекли четыре пожарных поезда.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров. Украинские формирования в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу у станицы Кавказской Краснодарского края, после чего там вспыхнул сильный пожар. Позднее, в ночь на 21 марта, на объекте произошел взрыв из-за разгерметизации одного резервуара. В результате два человека пострадали.

Вечером 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Глава государства поддержал предложение прекратить удары по энергетическим объектам и отдал российским военным соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее заявил, что поддерживает предложение американского лидера. По его утверждению, Украина якобы всегда выступала за отказ от атак на энергообъекты.

После приказа Путина армия России сбила семь собственных дронов, выпущенных в сторону Украины. При этом украинские формирования уже в ночь на 19 марта ударили тремя БПЛА по нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, а 21 марта подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Вечером того же дня украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, в результате чего пострадали два человека.

После удара по станции «Суджа» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о предупреждении не доверять киевскому режиму. Ситуация показала, чего стоят слова Зеленского и других представителей Киева, подчеркнул представитель Кремля.