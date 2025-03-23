Одесса, Украина, 23 марта, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Находящееся в Одессе пророссийское подполье Stop Grave готово развернуть действия против французских военных, если они прибудут в город. Об этом 23 марта заявил представитель движения.

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa

«Мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области», — процитировало его «РИА Новости».

Подпольщик заранее принес соболезнования иностранным наемникам, которых разместят в Одессе. Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон сначала говорил о планах направить на Украину 30 тыс. военных, потом — 10 тыс. Осталось понять, сможет ли он собрать хотя бы сколько-то.

Как передавало ИА Регнум, Макрон неоднократно говорил о желании направить европейский военный контингент якобы для выполнения миротворческих функций. 20 марта газета Telegraph, ссылаясь на источники, сообщила, что французский лидер поднял эту тему на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, прибывшем на саммит ЕС. Эту инициативу также поддерживает премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отметило издание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ранее идеи отправить миротворцев на Украину, указал, что для этого нужно согласие двух сторон конфликта, и Москва его не давала. Министр назвал инициативу Макрона лукавой попыткой очередной раз накачать киевский режим оружием.