Калуга, 23 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. В Калуге правоохранители задержали подозреваемого по уголовному делу о совершении преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

СУ СК России по Калужской области

«Калужанин задержан за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что фигурант 19 марта в одном из подъездов многоквартирного дома совершил развратные действия в отношении двух лиц, не достигших 18 лет. Правоохранителям не удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Но слаженная работа следователей, криминалистов СК России и полицейских позволила установить личность злоумышленника. После чего его доставили в региональный СК для допроса, во время которого он признался в содеянном.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года в Одинцове задержали одноногого маньяка, домогающегося студенток. Мужчина выслеживал студенток, которых просил о помощи под предлогом малоподвижности. Девушки помогали инвалиду выйти из машины или зайти в подъезд, в это время он хватал студенток за ягодицы, грудь и интимные места. Мужчина надеялся, что из-за его инвалидности жертвы не обратятся в полицию.