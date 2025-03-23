Северский район, Краснодарский край, 23 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае состоялся запуск нового комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Правительство Российской Федерации

Проект стал результатом программы модернизации завода, направленной на повышение его технологической эффективности и экологической безопасности. На церемонии запуска отметили, что новый комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля, мощность переработки которого составляет 3 миллиона тонн сырья в год, представляет собой один из самых современных объектов в российской «нефтянке». На заводе предусмотрен современный комплекс очистных сооружений, который включает механическую, химическую и биологическую обработку воды. Это позволяет повторно использовать очищенную воду в производственном цикле, что снижает уровень воздействия на окружающую среду.

Суммарный объем инвестиций в проект превысил 200 миллиардов рублей. Запуск нового комплекса позволит заводу значительно увеличить объемы производства нефтепродуктов. НПЗ будет выпускать дизельное топливо стандарта «Евро-5», которое ранее не производилось ни одним из нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа, но при этом очень востребовано как в регионе, так и по всей стране.

Напомним, что в марте 2021 года Министерство энергетики РФ заключило соглашение с рядом нефтеперерабатывающих заводов, включая Афипский НПЗ, о создании новых мощностей для глубокой переработки нефтяного сырья. Присутствовавший при запуске вице-премьер правительства РФ Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, высоко оценил результаты модернизации Афипского НПЗ.

Финансовую поддержку проекта обеспечил Сбербанк России, который выступил ключевым партнером в реализации программы модернизации.

Президент АО «Группа САФМАР» Михаил Гуцериев выразил благодарность федеральным органам власти и Сбербанку за поддержку, оказанную ими на всех этапах реализации проекта.

Напомним, модернизация Афипского НПЗ стартовала в 2019 году, когда предприятие перешло под управление холдинга АО «ФортеИнвест» (входит в периметр АО «Группа САФМАР» Михаила Гуцериева). Сейчас завод осуществляет производственную деятельность на трех технологических площадках. Запуск комплекса гидрокрекинга позволяет сформировать из них единый комплекс. Производственная мощность ООО «Афипский НПЗ» составляет 9,1 миллиона тонн в год. На предприятии работает более 2700 человек.