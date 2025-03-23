Вашингтон, 23 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает рациональным свое общение с российским коллегой Владимиром Путиным.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать», — рассказал он в интервью порталу OutKick.

Глава Белого дома также заявил, что «очень хорошо знает» российского лидера, и выразил удовлетворение тем, что отношения между Россией и США не ухудшились из-за звучавших в 2016 году обвинений в адрес Москвы о якобы вмешательстве в выборы американского президента.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 21 марта заявил, что Путин передал Трампу красивый портрет главы Белого дома кисти ведущего российского художника. По его словам, в ходе встречи глава государства рассказал, что ходил в церковь молиться за Трампа после совершенного на того покушения.

Вечером 18 марта президенты РФ и США обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия. Путин, говоря о возможности перемирия, назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации киевскому режиму.