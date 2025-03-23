Москва, 23 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Народный артист РФ Сергей Жилин госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом 23 марта сообщила ТАСС директор музыканта.

РИА Новости/Григорий Сысоев Композитор, дирижер Сергей Жилин

По ее словам, Жилин действительно находится в больнице, однако ситуация не так критична, как об этом пишут в новостях.

«Чувствует себя неплохо, чуть подлечится», — сказала собеседница агентства.

Ранее в ряде СМИ появились публикации о госпитализации пианиста и дирижера. По их заявлениям, он якобы почувствовал резкую болью в животе и ему потребовалась операция.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта появились публикации о резком ухудшении самочувствия народного артиста России Евгения Миронова, якобы он обратился к врачам и пожаловался на проблемы с давлением и немеющие руки. Его помощник Алексей тогда заявил, что у актера нет проблем со здоровьем, а информация о госпитализации ложная.