Москва, 23 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находился один во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Да, [один]», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля рассказал, что разговор президентов длился около двух часов, но в это время входит проверка связи и перевод в обе стороны.

Песков добавил, что беседа прошла в абсолютно доверительной, откровенной, конструктивной, рабочей атмосфере.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, отметил президент.

Путин поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Путин также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму.

Песков 19 марта отметил, что лидеры двух стран хорошо понимают и доверяют друг другу. По его словам, Путин и Трамп намерены поэтапно идти в направлении нормализации взаимоотношений между своими странами.

20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новые консультации между представителями России и США состоятся 24 марта в Эр-Рияде.