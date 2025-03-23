Вашингтон, 23 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. США пока не согласились ограничить поставки оружия киевскому режиму в рамках подготовки к заключению сделки о перемирии на Украине. Об этом 23 марта пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — говорится в статье.

Отмечается, что США хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, однако сроки могут измениться. По данным источников, эта дата была выбрана из-за празднования Пасхи как в западной, так и в православной церквях.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также обмен разведданными. Это произошло после стычки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Украинский политик начал себя вести агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома.

17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщил, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. При этом российский лидер назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 19 марта заявила, что Трамп положительно ответил на просьбу Зеленского о поставках дополнительных средств противовоздушной обороны. Она уточнила, что Зеленский, в частности, просил у США зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Также Левитт заявила, что США продолжат передавать киевскому режиму развединформацию оборонительного характера. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, отверг ли Вашингтон какие-либо запросы Москвы по прекращению предоставления Киеву такого рода данных.