Лозанна, Швейцария, 23 марта, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Жители острова Пасхи (местное название Рапа-Нуи) в Чили разрушили его экосистему, что привело к их массовому вымиранию. Об этом рассказал молекулярный генетик Брюс Уайтлоу, передает РЕН ТВ.

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По мнению ряда историков, остров Пасхи когда-то населяло до 15 тыс. туземцев. Когда на Рапа-Нуи пришли европейцы, на острове жили 3 тыс. человек. Вскоре численность туземцев начала стремительно сокращаться, и к концу XIX века на острове Пасхи осталось лишь несколько десятков рапануйцев.

По словам Уайтлоу, косвенной причиной вымирания рапануйцев могло стать мореходное дело. Жители острова Пасхи гектарами вырубали леса для строительства океанских каноэ. Он рассказал, что туземцы жгли деревья, чтобы готовить еду, а также в погребальных целях. Кроме того, рапануйцы перевозили своих знаменитых истуканов моаи на деревянных полозьях по всему острову.

«В какой-то момент рапануйцы выкорчевали весь лес, и это привело к эрозии почвы», — рассказал Уайтлоу.

К началу XVII века на острове Пасхи началась экологическая катастрофа, в результате которой погибли растения и животные, начался массовый голод.

«Рапануйцы действительно разрушили природную экосистему», — отметил Уайтлоу.

Ученый не согласился с мнением о том, что цивилизация на острове Пасхи полностью исчезла.

«Островитяне адаптировались к новым условиям. У них была уникальная система земледелия. Они засевали особые каменные сады, которые сохраняли плодородность вулканической почвы, а пепел использовали как удобрение», — рассказал он.

Остров Пасхи, расположенный в юго-восточной части Тихого океана, является территорией Чили. Вместе с необитаемым островом Сала-и-Гомес он образует провинцию и коммуну Исла-де-Паскуа в составе области Вальпараисо. Является самым удаленным населенным островом в мире. Анга-Роа — столица острова Пасхи и его единственный город. Население острова составляет 7,75 тыс. человек.

Согласно официально версии, местное население — рапануйцы — практически вымерло из-за болезней, которые завезли европейцы.

В 1995 году Национальный парк Рапа-Нуи был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА Регнум, на острове Пасхи находится 386 идолов моаи, которые местные жители изготавливали из спрессованного вулканического пепла. 265 статуй находятся снаружи вулкана Рано-Рараку, еще 121 статуя размещена на внутренних склонах кратера.