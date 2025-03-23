Москва, 23 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Последний разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одним из самых длинных в истории. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Pool/ABACA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств», — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Отмечается, что переговоры в целом длились около двух часов, включая перевод. Песков также отметил, что перед началом переговоров тестировали звук и голос переводчика. Он счел тон беседы Путина с Трампом конструктивным и доверительным и назвал прошедший телефонный разговор новым шагом к личной встрече лидеров двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта российский и американский лидеры обсудили в ходе телефонного звонка вопросы мирного урегулирования кризиса на Украине, а также двухстороннее взаимодействие Москвы и Вашингтона. Путин заявил о готовности к мирным переговорам и поддержал инициативу Трампа о взаимном с Украиной прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав российским войскам соответствующее распоряжение.

В Кремле отметили, что лидеры двух стран хорошо понимают и доверяют друг другу. Песков выразил мнение, что Путин и Трамп намерены поэтапно идти в направлении нормализации взаимоотношений между своими странами.

Позднее 20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новые консультации между представителями США и РФ состоятся 24 марта в Эр-Рияде. От российской стороны на встрече будут присутствовать руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ушаков назвал их опытными переговорщиками, которые хорошо разбираются в международной обстановке.