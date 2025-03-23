Москва, 23 марта, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли около 1380 человек. Об этом 23 марта сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Так, в зоне группировки войск «Центр» потери противника составили за сутки более 500 военных. Более 360 военнослужащих и танк ВСУ потеряли в зоне российской группировки войск «Юг». В боях с группировкой войск «Восток» ВС РФ погибли до 160 украинских военных. Еще около 60 военнослужащих ВСУ были ликвидированы в зоне ответственности группировки войск «Север». Кроме того, в результате действий группировки войск «Днепр» подразделения ВСУ лишились за сутки до 70 военных и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали 224 беспилотных летательных аппарата украинских формирований.

Также 23 марта в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с 15 по 21 марта армия России освободила три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Север» на территории Курской области освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области.