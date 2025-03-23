Москва, 23 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудят перспективы встречи, когда появятся конкретные наработки между сторонами. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что встреча должна быть должным образом подготовлена. Перед ней необходимо провести непростые технические переговоры.

«В понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд, чтоб начать сложный процесс. После того как появятся конкретные наработки, совместные договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на видео, опубликованном в Telegram-канале ведущего.

Как сообщало ИА Регнум, Песков также заявил, что телефонный разговор президентов России и США, прошедший 18 марта, был новым шагом к их личной встрече. По его словам, с учетом технической подготовки и перевода он длился порядка двух часов.

18 марта Путин и Трамп обсудили вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение. Он также заявил о настрое уладить конфликт мирным путем.

20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что консультации между представителями двух стран пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ушаков отметил, что они опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной обстановке.