Москва, 23 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по видеомосту можно организовать моментально. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Представитель Кремля рассказал, что обсуждается перспектива личной встречи Путина и Трампа, а не проведение телемоста.

«Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально», — рассказал Песков в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Он отметил, что горячая линия для видеомоста создана.

«Она шифрованная, она защищенная и позволяет двум главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам», — заявил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что состоявшийся 18 марта телефонный разговор Путина с Трампом является шагом к их личной встрече. Он напомнил, что 24 марта российская делегация отправится в Эр-Рияд на встречу с американскими коллегами. На этих переговорах стороны обсудят ряд вопросов, в том числе будущую встречу лидеров двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп провели вторые с начала инаугурации американского президента телефонные переговоры. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, а также продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.

Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине. Он заявил о готовности совместно с США выработать пути урегулирования этого конфликта, добавив, что оно должно носить долгосрочный характер, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил, что ключевой смысл состоявшихся переговоров заключается в продолжении диалога глав государств. Это важный шаг после того шквала вранья о России, который наблюдался в период правления бывшего американского президента Джо Байдена.