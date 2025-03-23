Газа, Палестина, 23 марта, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Не менее 20 палестинцев погибло при авиаударах израильской армии по городам Рафах и Хан-Юнус на юге сектора Газа, также известно о десятках пострадавших. Об этом 23 марта сообщает палестинское информагентство WAFA.

Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации агентства, удары по жилому дому в районе Эль-Дженине в Рафахе унесли жизни восьми человек, еще несколько получили ранения. В квартале Эль-Хашашин жертвами атак стали два человека.

В Хан-Юнусе израильская авиация атаковала жилой дом в районе Эль-Фахари, погибли четыре человека, еще двое, включая ребенка, погибли при ударе по жилому дому в квартале аль-Ябани.

Еще два палестинца стали жертвами удара по пункту временного размещения вынужденных переселенцев в районе аль-Маваси. Также при обстреле дома на севере города погибли два человека, несколько получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта израильские военные начали наземную операцию возле города Бейт-Хануна, расположенного на севере сектора Газа. Уточнялось, что в рамках этой военной операции истребители нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения в этом районе.

В тот же день телеканал Al-Aqsa сообщил, что в результате израильского ракетного удара погибли член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его супруга. Отмечалось, что в этот момент они находились в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси.

ЦАХАЛ в ночь на 18 марта возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесла массированные удары по объектам движения на территории анклава. На следующий день израильские военные начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа с целью увеличения буферной зоны и создания барьера между его северной и южной частями. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 21 марта отдал приказ ЦАХАЛ занять дополнительные районы в палестинском анклаве.

МИД России 18 марта призвал Израиль и Палестину вернуться к переговорам. В заявлении российского внешнеполитического ведомства уточнялось, что РФ сожалеет о возобновлении ЦАХАЛ военной операции в Газе. Подчеркивалось, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.