Улан-Удэ, 23 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. В Бурятии из-за сильных паводков вода затопила 44 приусадебных участка. Об этом 23 марта сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.

Александр Рюмин/ТАСС

«В период с 18 по 22 марта в Республике Бурятия наблюдалось активное снеготаяние, вызванное аномально теплыми для этого времени года дневными температурами, достигавшими +10…+15 градусов Цельсия. Интенсивное таяние снега привело к подтоплению приусадебных участков и объектов инфраструктуры в ряде населенных пунктов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вода пока затопила лишь сами участки, подтоплений жилых домов не зафиксировали.

В агентстве уточнили, что в село Сотниково завезли 100 т песчано-гравийной смеси, отсыпав 20 м и откачав 1600 куб. м воды с участков. В селе Гурульба откачали 1200 куб. м воды, обустроили водоотводный канал и укрепили насыпь. Работы проводились и в ряде других сел.

В Мухоршибирском районе в реке Сухаре поднялся уровень воды, из-за чего размыло автодорогу в населенном пункте Куготы. Из-за талых вод оказалась заилена дорога местного значения, ведущая к населенному пункту Степной. В границах поселений планируется введение режима чрезвычайной ситуации.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале сообщил о подтоплении 56 приусадебных участков и двух жилых домов в Иркутском районе. Решение о вводе локальной ЧС принято в Хомутовском муниципальном образовании.

В селе Хомутово подтоплено девять жилых домов. На улицах в зоне подтопления проживают более 250 человек, которые пока отказались от эвакуации в пункт временного размещения.

В мониторинге территорий участвует беспилотная авиационная система. На местах подтоплений круглосуточно дежурят представители администраций района и муниципальных образований.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта МЧС России предупредило о высокой вероятности возникновения паводков. В южных регионах и европейской части России реки гораздо раньше, чем обычно, освободились ото льда. В бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока в снежном покрове накопилось много воды, отметил глава ведомства Александр Куренков.

Из-за резкого потепления в Красноярском крае 19 марта начал активно таять снег, из-за чего вода в реке в городе Минусинске вышла из русла и размыла временную земляную насыпь. Для ликвидации последствий инцидента были привлечены 247 спасателей и 57 единиц техники, также власти подготовили два пункта временного размещения.