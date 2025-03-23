Москва, 23 марта, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть в последние месяцы и другие контакты, кроме официально объявленных. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Artem Priakhin/Keystone Press Agency

«Мы вам (представителям СМИ. — Прим. ред.) сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По мнению Зарубина, если слушать выступления американского лидера, то возникает ощущение о большем количестве контактов, чем было объявлено СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучали вопросы по урегулированию вооруженного конфликта с Киевом, а также налаживания взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. В свою очередь, Путин сообщил своему коллеге о готовности к мирным переговорам и поддержал инициативу о взаимном прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, сразу отдав военным ВС РФ соответствующее распоряжение.

На следующий день Трамп заявил, что провел несколько разговоров с Путиным за последние недели. Президент США уточнил, что о других беседах публично не информировали. Тем не менее, по словам главы Белого дома, эти разговоры стали продолжением положительной динамики во взаимодействии двух государств.