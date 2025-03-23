Москва, 23 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Срибное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что российские военные в течение суток нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад нацгвардии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на этом направлении более 500 военных, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.

Как передавало ИА Регнум, за неделю, с 15 по 21 марта, российские военные освободили три населенных пункта — Заолешенка и Рубанщина в Курской области, а также Степовое в Запорожской области.

19 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ завершают разгром украинских войск в курском приграничье. Он отметил, что российские военные провели в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.