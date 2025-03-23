Москва, 23 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший 18 марта, был новым шагом к их личной встрече. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена. Нужно сначала провести непростые технические переговоры», — добавил он в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков уточнил, что 24 марта российская делегация отправится в Эр-Рияд, где на переговорах с американской стороной начнет этот процесс. Когда будут конкретные наработки и понимания о договоренности, тогда можно будет говорить о перспективах встречи.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп по телефону детально обсудили положение дел на Украине. Путин подтвердил, что Россия привержена мирному урегулированию конфликта, а также указал на необходимость устранить коренные причины кризиса.

Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным сразу после своей инаугурации в январе. Президент США отметил, что хотел бы сделать это как можно скорее, насколько это возможно. Путин на это ответил, что готов поговорить с американским коллегой и обсудить различные вопросы, опираясь на реалии настоящего времени.

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф 21 марта заявил, что личная встреча Путина и Трампа может состояться в течение нескольких месяцев. Он надеется на понимание российского лидера, что президенту США пока сложно приехать в Россию.