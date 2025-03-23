Москва, 23 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа прошел в доверительной и конструктивной атмосфере. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная рабочая атмосфера», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя атмосферу телефонного разговора двух президентов.

При этом Песков не исключил, что между Путиным и Трампом в последние месяцы могли быть и другие контакты, кроме тех, о которых объявляли официально. Разговор 18 марта представитель Кремля назвал новым шагом к личной встрече двух лидеров. Но пресс-секретарь президента уточнил, что встреча должна быть хорошо подготовлена.

«Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс», — пояснил Песков.

18 марта президенты РФ и США Путин и Трамп обсудили вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение. Он также заявил о настрое уладить конфликт мирным путем.

После этого стало известно о новых переговорах делегаций России и США. 20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что консультации между представителями двух стран пройдут 24 марта в Эр-Рияде.

Он рассказал, что российскую делегацию возглавят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ушаков отметил, что они опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной обстановке.

18 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине. По его словам, американскую сторону будут представлять помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.