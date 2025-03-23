Москва, 23 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Иноходец» и «Форпост» уничтожили иностранную технику украинских формирований, эвакуируемую из Курской области в Сумскую. Об этом 23 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате ударов уничтожена спешно эвакуируемая с приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта российские военные нанесли удары по украинским войскам у 19 населенных пунктов в Сумской области. В результате были поражены бригады противника у Гуево, Алексеевки, Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Журавки, Иволжанского, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Новенького, Ободов, Садков, Юнаковки и Яблоновки.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах рассказали, что украинская армия перебрасывает резервы в Сумскую область для попытки деблокирования своей группировки, окруженной в курском приграничье. Отмечалось, что разведка армии России выявляет местонахождения живой силы и техники противника, по которым затем бьют артиллерия и беспилотники.