Курск, 23 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Местный житель погиб при детонации мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. Об этом 23 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Telegram/Настоящий Гладков

«В результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе, к огромной скорби, погиб местный 51-летний житель. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн пояснил, что, хотя населенный пункт, где произошел несчастный случай, считается безопасной зоной, он граничит с Беловским районом, в котором закончили работать саперы. При этом врио губернатора призвал местных жителей быть осторожнее, потому что киевский режим продолжает попытки атаковать мирные города Курской области.

Он напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов, осколков БПЛА и снарядов нельзя их трогать. Необходимо сразу звонить в экстренные службы.

10 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали запрещенные мины «Лепестки» и «Колокольчики» на одной из улиц села Большое Солдатское в Курской области. Жителей призвали быть осторожными.

15 марта российские инженерные войска начали работы по разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что специалисты будут одновременно очищать от опасных предметов жилые дома, сельскохозяйственные угодья и важные объекты жизнеобеспечения — газопроводы, котельные, линии электропередачи и связи, дороги, мосты.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российские солдаты освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, затем, 15 марта, — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку. Ранее в оперативном штабе региона сообщили, что с 15 марта временно закроют 122 населенных пункта и находящиеся неподалеку сельскохозяйственные и лесные угодья, пока не будут завершены работы по разминированию.

Хинштейн также предупредил жителей приграничья, что риски угрозы жизни и здоровью сохраняются, поэтому на данный момент небезопасно возвращаться в свои дома. Он подчеркнул, что ВС РФ потребуется время на отодвигание линии боевого соприкосновения на безопасное для Курского региона расстояние и на разминирование территории.