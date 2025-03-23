Санкт-Петербург, 23 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Молодой человек поздно вечером 22 марта устроил стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что сообщение о стрельбе на станции метро «Василеостровская» поступило около 23:00 мск 22 марта. Прибывшие на место правоохранители задержали 19-летнего неработающего жителя Петроградского района.

«Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в салон через закрывающиеся двери», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Стрелявшего доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта один человек пострадал в результате стрельбы возле детского сада в Новой Москве, инцидент произошёл за пределами дошкольного учреждения, в результате него не пострадали дети. Отмечалось, что мужчина 1987 года рождения выстрелил из травматического оружия в спутника своей бывшей жены.

Позднее официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что МВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве по этому факту.