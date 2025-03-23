Москва, 23 марта, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище. Об этом 23 марта сообщила ТАСС актриса Мария Миронова.

Сергей Бобылев/ТАСС Лариса Голубкина

«Да… На Троекуровском», — приводит её ответ на соответствующий вопрос агентство.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).

Как передавало ИА Регнум, 22 марта телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти Голубкиной на 86-м году жизни. По данным СМИ, Голубкина умерла от рака крови третьей стадии.

Голубкина в 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, а в 1964 году — ГИТИС. Она много снималась в кино еще во время учебы. Ее дебютом стала главная роль Шуры Азаровой в комедии режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Зрители знают артистку по таким кинокартинам, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), киноэпопее «Освобождение» (1968–1972) и др.

9 марта актриса отметила 85-летний юбилей. Ее поздравил президент России Владимир Путин, заявивший, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и в театре, поздравления также направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.