Пекин, 23 марта, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Китайские ученые создали компактное глубоководное устройство, способное разрезать самые защищенные в мире подводные кабели. Об этом 22 марта написало издание South China Morning Post.

South China Morning Post

Разработка может справляться с различными линиями связи и электропередачи. Предполагается, что она способна серьезно изменить расстановку сил в мировом океане.

Фактически Китай стал первым государством, признавшим наличие инструмента для воздействия на глубоководную критическую инфраструктуру.

В статье отмечается, что устройство способно разрезать линии на глубине до 4 км. Изначально его создавали для проведения гражданских спасательных операций и поисков полезных ископаемых на дне океана.

Во время работы над устройством разработчики решили ряд конструкторских проблем, возникающих на большой глубине. Также уточняется, что привычные лезвия не могут разрезать стальные армированные кабели, поэтому в новом устройстве установили 150-миллиметровый шлифовальный круг с алмазным покрытием. Скорость его вращения способна достигать 1600 оборотов в минуту и разрушать сталь.

Ранее, в начале марта, сообщалось, что инженеры из Китая создали маску для лица, которая способна изменяться, скрывая настоящую внешность человека. Прототип способен воспроизвести восемь типов внешности. Он состоит из силикона, полностью закрывающего лицо.

В ноябре прошлого года SCMP писала о создании в Китае нового типа микроволнового оружия, напоминающего луч «Звезды смерти» из фильмов «Звездные войны». Система вооружения состоит из нескольких устройств, излучающих микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель.