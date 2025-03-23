Краснодар, 23 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел ночью на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом 23 марта сообщили в оперштабе региона.

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В результате выброса площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м.

«Произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — отметили в оперштабе.

Уточняется, что тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров продолжается. Кроме того, из-за выброса горит территория в границах обвалования этого резервуара. Специалисты охлаждают находящиеся рядом резервуары.

В работах по ликвидации огня участвуют сотрудники МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области и техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края. Всего в тушении задействованы 473 человека и 189 единиц техники.

Вечером 22 марта оперштаб сообщил, что для работ по ликвидации пожара привлекли четыре пожарных поезда.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров. Украинские формирования в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу у станицы Кавказской Краснодарского края, после чего там вспыхнул сильный пожар.

Позднее, в ночь на 21 марта, на объекте произошел взрыв из-за разгерметизации одного резервуара. В результате два человека пострадали.

Вечером 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Глава государства поддержал предложение прекратить удары по энергетическим объектам и отдал российским военным соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее заявил, что поддерживает предложение американского лидера. По его утверждению, Украина якобы всегда выступала за отказ от атак на энергообъекты.

После приказа Путина армия России сбила семь собственных дронов, выпущенных в сторону Украины. При этом украинские формирования уже в ночь на 19 марта ударили тремя БПЛА по нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, а 21 марта подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Вечером того же дня украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, в результате чего пострадали два человека.

После удара по станции «Суджа» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о предупреждении не доверять киевскому режиму. Ситуация показала, чего стоят слова Зеленского и других представителей Киева, подчеркнул представитель Кремля.