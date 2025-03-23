Тель-Авив, Израиль, 23 марта, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию возле города Бейт-Хануна, расположенного на севере сектора Газа. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«Армия обороны Израиля начала операцию в районе Бейт-Хануна в северной части Газы. Цель операции — атаковать <…> объекты [палестинского движения] ХАМАС с целью расширения зоны безопасности в северной части Газы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках этой военной операции истребители нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения в этом районе. По утверждению пресс-службы, израильские военные «позволяют гражданским лицам эвакуироваться» из зоны ведения боев.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта телеканал Al-Aqsa сообщил, что в результате израильского ракетного удара погибли член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его супруга. Отмечалось, что в этот момент они находились в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси.

ЦАХАЛ в ночь на 18 марта возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесла массированные удары по объектам движения на территории анклава. На следующий день израильские военные начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа с целью увеличения буферной зоны и создания барьера между его северной и южной частями. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 21 марта отдал приказ ЦАХАЛ занять дополнительные районы в палестинском анклаве.

МИД России 18 марта призвал Израиль и Палестину вернуться к переговорам. В заявлении российского внешнеполитического ведомства уточнялось, что РФ сожалеет о возобновлении ЦАХАЛ военной операции в Газе. Подчеркивалось, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.