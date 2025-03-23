Киев, 23 марта, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Киев должен экономить средства, выделенные Евросоюзом, так как финансирование может значительно сократиться в последующие годы. Об этом 23 марта заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

ИА Регнум

«Мы понимаем источники закрытия потребностей в финансировании бюджетных программ на весь 2025 год, но этого нельзя говорить о 2026-м и последующих годах. Выделение средств по инструменту Ukraine Facility будет меньше (в рамках бюджетной поддержки Pillar I с примерно €38,3 млрд ссуд и грантов в 2024–2025 годах мы должны выбрать почти 75% (€28,7 млрд)… тогда как на следующие два года останется всего €9,6 млрд)», — говорится в его Telegram-канале.

Кроме того, Еврокомиссия направила киевскому режиму очередной транш в размере €1 млрд макрофинансовой помощи в рамках программы в €18,1 млрд. По словам Гетманцева, первые €3 млрд поступили еще в январе, то есть с начала 2025 года Украина получила 22% от запланированного европейского финансирования.

Отмечается, что второй ключевой задачей, помимо бережного и рационального использования денег ЕС, является поиск новых источников поддержки на дальнейшие годы. Среди таких вариантов решения проблемы он предложил ускорить процесс полной конфискации замороженных российских активов.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не удалось согласовать очередной пакет помощи Киеву в размере €40 млрд. 20 марта издание Politico сообщило, что ряд европейских дипломатов раскритиковали ее очередную попытку по отправке этой суммы киевскому режиму. Затем в тот же день итальянская газета La Stampa опубликовала материал, согласно которому Каллас в восемь раз сократила проект транша Украине — до €5 млрд. Кроме того, из последних черновиков был вычеркнут принцип распределения отчислений пропорционально ВНД стран — участниц союза, отметили авторы статьи.

20 марта саммит Евросоюза также не принял инициативу главы евродипломатии о военной помощи Украине из-за вето Венгрии. Уточняется, что в итоговый документ не попал ни проект на €40 млрд, ни сокращенный вариант на €5 млрд.

Что касается замороженных активов РФ, то большая их часть находится в международном депозитарии Euroclear в Бельгии. Согласно данным на конец 2024 года, в нем хранилось €183 млрд российских средств. Евросоюз на протяжении трех лет ищет различные предлоги по изъятию этих замороженных активов. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2025 года признал, что конфисковать деньги России невозможно, так как это противоречило бы международному праву.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал ранее, что изъятие замороженных активов РФ будет являться воровством и не останется безнаказанным. Глава российского государства добавил, что подобное преступление против России приблизит разрушение системы, которая десятилетиями обеспечивала процветание Западу.